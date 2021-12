Wir zeigen Ihnen, wo Sie sich am heutigen 15. Dezember Ihre Impfung ohne Anmeldung holen können. Den dritten Stich (nach vier Monaten) gibt es ebenso für alle an der Impfstraße.

Kurzentschlossene, die sich heute ihren Erst-, Zweit- bzw. Drittstich holen möchten – etwa bei Johnson&Johnson ab dem 28. Tag. Oder, wenn Ihr niedergelassener Arzt nach Ihrer ersten Impfung keine Covid-Impfungen mehr verabreicht bzw. Sie mit AstraZeneca doppelt geimpft worden sind. Oder, wenn Ihre Impfung vier Monate her ist, können dies ohne Weiteres tun. Die Frage ist: Wo?

Eine gute Möglichkeit sind die landesweiten Impfstraßen. Geöffnet sind diese am Mittwoch (15. 12.) von 8 bis 18 Uhr (ausgenommen: die Standorte Mürzzuschlag, Murau und Schladming).

Wartezeiten einplanen. Und nicht vergessen: Lichtbildausweis und E-Card mitbringen. Wer einen gelben Impfpass besitzt – ebenso mitnehmen.

Diese Impfstraßen haben geöffnet Liezen

Arkade Liezen, Hauptstraße 30 Judenburg

ehem. Hypo-Bank, Herrengasse 2 Leoben

Interspar, Zeltenschlagstraße 2 Bruck an der Mur

ehem. DM-Filiale, Mittergasse 19 Voitsberg

Conrad-von-Hötzendorf-Str. 27 Deutschlandsberg

Koralmhalle, Frauentaler Straße 48 Premstätten

SFZ Schwarzl, Thalerhofstraße 85 Gratkorn

Sporthalle, Kindergartenweg 3 Grazer Messe

Eingang Bogentor, Jakominigürtel 20 Leibnitz

Kindermann-Zentrum, Dechant-Thaller-Str. 34b Feldbach

Asphalthallen, Thallerstraße 3 Gleisdorf

ehem. BFI, Rathausplatz 6a Weiz

Volkshaus, Franz Pichler Straße 4 Hartberg

Wienerstraße 6 Geschlossen sind die Standorte:

Schladming

Bergwerkstraße 532 Murau

Brauerei (Raffaltplatz 19-23) Mürzzuschlag

BFI, Grüne Insel 2

"Booster" ohne Anmeldung

Es besteht auch die Möglichkeit, sich eine Auffrischungsimpfung ohne Voranmeldung zu holen. Die Zweitimpfung muss freilich mindestens vier Monate zurückliegen. Zur Erinnerung: Mit 6. 12. wurde bundesweit die Gültigkeit der Zertifikate im Grünen Pass von 360 auf 270 Tage (nach der Zweitimpfung) gesenkt.

Das Land ersucht aufgrund "der Auslastung mit bereits gebuchten Terminen, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag zum freien Impfen zu kommen".

An den steirischen Impfstraßen will man mit der Booster-Impfung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren noch auf die endgültige Freigabe des Nationalen Impfgremiums abwarten.



Der Impfbus (Link zum Wochenfahrplan) rückt erneut aus - am Mittwoch, 15. 12. von 10. 15 bis 12.15 Uhr in Öblarn (Öblarn 99) und in Sölk von 13 bis 15 Uhr (Vorplatz der Mittelschule, Stein an der Enns 149).