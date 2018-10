Facebook

Caritas-Präsident Michael Landau im Gespräch mit einem Besucher des Grazer Marienstüberls © Caritas Steiermark

Mit einem eindringlichen Appell an die Solidarität der Gesellschaft und an die Politik startet die Caritas ihre aktuelle Kampagne für Menschen in Not in Österreich. "Wir dürfen uns mit der Armut in Österreich nicht abfinden!", betonte Caritas Präsident Michael Landau angesichts von 1,25 Millionen armutsgefährdeten Menschen zum Auftakt in Graz. Begegnungen mit Gästen im Marienstüberl, mit Patienten in der Marienambulanz, sowie Bewohnern in der Frauen-Notschlafstelle FranzisCa und im Haus Maria zeigten, auf wie viele unterschiedliche Wege Menschen in Armut geraten und wie ihnen geholfen wird.