In Deutschland und Wien ist „Mama geht tanzen“ bereits ein voller Erfolg, zwei Steirerinnen holen das Part-Konzept nun auch in die grüne Mark. Das Prinzip: Von 20 bis 23 Uhr können Mütter – und auch jene, die keine Mütter sind – in einem entspannten Rahmen wieder einmal feiern gehen. Erst vor Kurzem veranstaltete das Bollwerk unter dem Titel „Mama macht Party“ einen ähnlichen Tanzabend. Im Grazer Kottulinsky wurde also bei vollem Haus zu guter Musik getanzt, die nächste Ausgabe von „Mama geht tanzen“ findet in Spielberg statt, wie die Veranstalterinnen ankündigen. Mehr dazu im Video.