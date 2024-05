Am Dienstagnachmittag kam ein 75-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache von der Andritzer Reichsstraße ab und fuhr über eine Böschung. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf einem Golfplatz am Dach liegend zum Stillstand. Bei der Ankunft der Berufsfeuerwehr waren das Rote Kreuz und die Polizei bereits vor Ort, der bewusstlose Fahrzeuglenker konnte zu diesem Zeitpunkt schon von Ersthelfern aus dem Auto befreit werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Mann noch am Unfallort vom Roten Kreuz und einem Notarzt notfallmedizinisch behandelt werden.

Nachdem der schwer verletzte Lenker stabilisiert werden konnte, wurde dieser zur weiteren Behandlung ins LKH Graz eingeliefert. Durch den Verkehrsunfall kam es stadteinwärts und stadtauswärts kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Inzwischen wurde das Unfallauto aber wieder auf die Räder gestellt und abtransportiert. Die Berufsfeuerwehr stand mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.