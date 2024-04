Der Lkw-Unfall, Anfang vergangener Woche, im Bereich der Baustelle auf der A 2 Südautobahn zwischen Oberwart und Hartberg hat einen deutlich größeren Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Das mit Autoteilen beladene Schwerfahrzeug war in der Nacht von 23. auf 24. April gekippt und dabei in die Baustellen-Betonleitwand gekracht. „Durch den Aufprall des LKW dürfte es zu einem Dominoeffekt gekommen sein, ein Betonstein nach dem anderen wurden auf einer Länge von zehn Kilometern so zerstört, dass man sich nicht mehr verwenden kann“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Nun muss die gesamte Betonleinwand ausgetauscht werden.