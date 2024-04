Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag eine 20-Jährige wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat gestanden. Sie soll zusammen mit einer Freundin im Februar 2023 drei Männer attackiert und verletzt haben. Zusätzlich wurde ihnen Sachbeschädigung und schwere Nötigung vorgeworfen. Beide wurden zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil war teilweise aufgehoben worden, also musste sich eine der beiden erneut verantworten.

Die damals 19-Jährigen wurde im Mai 2023 zusätzlich in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen, da sie als eingeschränkt zurechnungsfähig eingestuft wurden. Bereits rechtskräftig sind die Entscheidungen bezüglich der Angriffe auf zwei Männer, von denen einer rechtzeitig flüchten konnte, der zweite aber durch 13 Messerstiche verletzt worden war. Diesmal ging es um den dritten Angriff, bei dem die nunmehr Angeklagte der Freundin ein Messer gegeben haben soll. Diese gab vor, einen Mann küssen zu wollen, stach ihm aber in den Kopf. Die 20-Jährige wurde als direkte Täterin verurteilt, könnte aber auch Beitragstäterin gewesen sein, führte Staatsanwalt Hansjörg Bacher aus.

Alkohol- und Drogenkonsum

Die 20-Jährige zeigte sich vor Gericht einsichtig und geläutert: „Ich will mein Leben in den Griff bekommen, ich bin reifer in der Haft geworden“, betonte sie. Der Ankläger verwies aber auf die „Spur von Angst und Todeslust“, die die beiden durch Graz gezogen hätten. Die Frauen waren damals auf Drogen und stark alkoholisiert. „Es geht nur darum, ob Sie mitgetan oder ihr nur geholfen haben, dass Sie schuld sind, ist klar“, meinte Richter Raimund Frei.

Die Befragung der Beschuldigten gestaltete sich schwierig, da sie widersprüchliche Angaben machte und immer wieder in Tränen ausbrach. Nicht einmal die Tatwaffe ließ sich klären, einmal war es ein Messer, dann wieder eine Schere. Sie verwies auf ihren damaligen starken Drogenkonsum und den Alkohol, beides war schon jahrelang ihr Problem. Vier Verurteilungen und eine Haftstrafe schienen bereits vor der letzten Tat auf.

„Weiß ich nicht mehr“

Sie gab an, den Stich in den Kopf des Mannes gesehen zu haben. „Was machen Sie dann?“, wollte der Richter wissen. „Ich weiß dann nichts mehr“, antwortete die Angeklagte. „Sie haben gesagt, Sie hätten das Messer weggeworfen“, hielt ihr der Vorsitzende vor. „Das war erst später“, erklärte die Frau. „Warum werfen Sie das Messer weg?“ „Weiß ich nicht mehr“, kam es von der 20-Jährigen. Als Zeugin soll neben einigen Polizisten auch die - rechtskräftig verurteilte - Freundin befragt werden.