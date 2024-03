Am Sonntagvormittag fuhren zwei 49-jährige Rennradfahrer auf dem Murradweg in südliche Richtung entlang. Gegen 9.20 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Rad eine Abfahrrampe, welche in den Murradweg mündet. Dabei missachtete der 23-Jährige scheinbar das dortige „Vorrang geben“ Schild und es kam zwischen ihm und einem der beiden Rennradfahrern zu einer Kollision.

Dabei erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Der 49-Jährige wurde sogar schwer verletzt und im LKH Graz stationär aufgenommen. Der 23-Jährige gab zwar an, die beiden Rennradfahrer noch im Verkehrsspiegel gesehen zu haben, doch er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.