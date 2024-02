Mit kuriosen Hindernissen haben Radelnde immer wieder zu kämpfen: Vor ein paar Jahren schaffte es etwa ein offener Schacht zwischen Radweg und Gehsteig in der Alten Poststraße sogar zu internationaler „Berühmtheit“. Jetzt schmunzelt Fahrrad-Graz über eine neue Kuriosität – an der Kreuzung Lazarettgürtel und Fabriksgasse/Hohenstauffengasse wurde ein kleines Blumenbeet just auf der Radfahrerüberfahrt, also dem „Fahrrad-Schutzweg“, platziert. Wer hier die Straße per Rad überqueren will, muss also auf den Zebrastreifen oder die Autostraße ausweichen.

Da der Lazarettgürtel Teil der B67 (Grazer Straße) von Friesach nach Spielfeld ist, ist hier das Land Steiermark zuständig. Hier erklärt man die kuriose Situation als Momentaufnahme. Zunächst habe nämlich noch das Hinweisschild „Bodenmarkierung ungültig“ gefehlt, das habe man aber am Mittwoch ergänzt, sagt Wilhelm März, Leiter des Bereiches Radwege beim Land. Fahrradfahrer würden nun aber mehr Platz zum Queren bekommen, nächste Woche folgt die gültige Bodenmarkierung. Die dann nicht mehr durch das Beet führt.