„Schön, dass du da bist!“ und „Bist du bereit?“ So steht es in großen Buchstaben auf einer Leinwand im Grazer Schubertkino, und so leitet sich ein neues Experiment ein, einen Gottesdienst neu zu gestalten. „Kirche im Kino“ heißt die Initiative, die am Sonntag um Punkt 11.11 Uhr Premiere hat. Der Saal im Keller des Kinos ist praktisch voll, erwartungsvoll harren gut 200 Besucher der Dinge, die da kommen sollten.