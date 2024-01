Da Jesus oft Geschichten erzählt hat, wollen ihm vier engagierte Christen die Bühne an einem Ort geben, „der prädestiniert dafür ist, Geschichten zu erzählen“, wie es in der Ankündigung heißt: Sie bringen die Heilige Messe ins Kino. Konkret ins Grazer Schubertkino. Hier findet am Sonntag, den 21. Jänner, um 11.11 Uhr erstmals „Kirche im Kino“ statt. Das Ziel: Die Frohe Botschaft soll in etwas anderer Form präsentiert werden und damit vielleicht auch kirchenfernere Menschen erreichen. Diese (und natürlich alle anderen) will man jeden 1. und 3. Sonntagvormittag im Monat mit „freundlichen Gesichtern, bequemen Sitzen, einer großen Leinwand, guter Musik und einer alltagsrelevanten Predigt“ erreichen. Untermalt wird die Messe mit christlicher Rock- und Popmusik, Willkommenskultur und Kinoelementen.

Zusätzlich zu diesem Angebot möchte Kirche im Kino regelmäßig Möglichkeiten zu karitativem Engagement bieten. Außerdem will man niederschwellige Formate wie „After Work Drinks“ oder „Theologie vom Fass“ starten, bei denen „man sich ganz unkompliziert über Gott und die Welt austauschen“ kann.

Weitere Informationen zum Projekt findet man unter www.kircheimkino.com.