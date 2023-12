Bis zu 15 Grad - wenig weihnachtlich zeigen sich die Temperaturen zu Beginn der Woche. Zwar bleibt es in den Niederungen in der Früh frostig, doch in mittleren Höhenlage (800 bis 1200 Meter Seehöhe) werden sich die Temperaturen aufgrund eines stabilen Hochdruckgebietes zwischen zehn und 15 Grad bewegen. So hat es aktuell in St. Radegund etwa schon acht Grad, heißt es von Geosphere Austria. Vorwiegend sonnig bleibt es untertags am Montag wie auch am Dienstag. Der Frühnebel löst sich in den meisten Fällen noch im Laufe des Vormittags auf.

Gegen Mitte der Woche allerdings beginnen die Temperaturen wieder zu sinken, das stabile Hochdruckgebiete verzieht sich wieder. Von nordwestlicher Richtung hält eine Störungszone Einzug, die dafür sorgt, dass sich die Temperaturen wieder normalisieren und Wolken mit sich bringt. Weitgehend trocken bleibt es nur im Süden und Südosten Österreichs. Die Tiefsttemperaturen werden auf minus sechs bis plus zwei Grad vorhergesagt, die Tageshöchsttemperaturen sollen bei fünf bis zehn Grad liegen.

Schneefallgrenze sinkt

Bis Freitag bewegt sich die Schneefallgrenze bei rund 800 Metern, zwar wird es deutlich kälter, ob es aber für weiße Weihnachten auch in den Niederungen reicht, ist noch nicht klar. „Die Chance ist aber da“, heißt es von Seiten Geosphere. Je näher das Wochenende rückt, umso mehr sinkt zumindest die Schnellfallgrenze.