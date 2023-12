Es war ein Wintereinbruch, wie er im Buche steht: Ende November gingen die Temperaturen runter, am 2. Dezember war die Steiermark dann weiß. Es folgte eine sternenklare Nacht, bei denen es traditionellerweise besonders kalt wird. Das führte auch zum bisherigen Kälterekord in diesem Dezember - in Zeltweg mit -19,9 Grad in der Nacht von Sonntag auf Montag, sagt die steirische Geosphere-Meteorologin Veronika Hatvan

Aktuell liegt die ganze Steiermark unter einer geschlossenen Schneedecke. Nach dem Schneefall in der Nacht auf Mittwoch sind es fünf Zentimeter in Graz oder in Fürstenfeld. Am meisten Schnee fiel in den letzten Tagen in der Obersteiermark. Mariazell meldet beispielsweise 24 Zentimeter, Irdning 26, Mooslandl 33 und Ramsau am Dachstein ganze 38 Zentimeter. Viel wird da in den kommenden Tagen nicht mehr dazukommen, höchstens kleine Niederschlagsmengen sind bis zum Wochenende noch in Sicht.

Zumindest bis Freitag bleibt es in der ganzen Steiermark kalt genug, damit der Schnee noch liegenbleibt. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag wird wieder sternenklar und damit sinken die Temperaturen spürbar. -13 Grad werden im Mürz- oder im Ennstal erwartet. Aber auch im Süden und Osten der Steiermark sowie in der Landeshauptstadt dürften die Temperaturen Freitagfrüh -6 Grad erreichen. Wahrscheinlich wird der Freitag ein Eistag: den ganzen Tag gehen die Temperaturen nicht über 0 Grad hinaus.

Sind weiße Weihnachten heuer möglich?

Doch dann fegt vom Westen her eine Warmfront über das Land, die anfangs nur in den höheren Lagen zu spüren ist. Am Freitagnachmittag sind auf 2000 Meter Temperaturen um die 0 Grad prognostiziert. In den Tälern hält sich die kältere, schwerere Luft noch hartnäckig. Erst am Sonntag wird es auch in den Niederungen milder. In die neue Woche starten die Steirerinnen und Steirer mit Temperaturen um die 5 Grad.

Ob Weihnachten heuer weiß wird, traut sich die Geosphere-Expertin Hatvan noch nicht vorherzusagen. Die Langzeitprognose deutet darauf hin, dass das Wetter zu Heiligabend eher durchschnittlich wird: „Nicht kalt, nicht warm, nicht viel Niederschlag, aber auch nicht komplett trocken.“ Weiße Weihnachten sind also derzeit nicht in Sicht. Aber diese Prognose kann sich in den nächsten Tagen natürlich noch ändern.