Der Wintereinbruch vergangenes Wochenende brachte viel Schnee in die Obersteiermark. Was für die einen eine erfreuliche Nachricht am ersten Adventwochenende war, bedeutet für andere - speziell den Winterdienst in den Gemeinden und Grundstückseigentümer - viel Arbeit. Sie müssen dafür sorgen, dass Straßen sowie Gehsteige und Plätze frei von Schnee sind und Verkehrsteilnehmer diese gefahrlos nutzen können.