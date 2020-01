Maurizio Zandron besitzt zwar noch keinen rot-weiß-roten Pass, er ist aber bei der heute beginnenden EM in Graz für Österreich im Einsatz.

Maurizio Zandron © GEPA pictures

Der 27-jährige Maurizio Zandron startet heute in seine zweite Eiskunstlauf-Europameisterschaft, die erste für Österreich, und das als Italiener. Noch fehlt dem gebürtigen Bozener nämlich der rot-weiß-rote Pass, was für sein Antreten für seine neue Wahlheimat allerdings keine Rolle spielt. Im Hinblick auf Olympia braucht Zandron aber das begehrte Dokument, die Spiele 2022 in Peking sind großes Ziel.