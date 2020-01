Heute starten die ersten Bewerbe der Eiskunstlauf-EM in Premstätten. Was man als Besucher wissen sollte.

Für Österreich am Start: Miriam Ziegler und Severin Kiefer © GEPA pictures

Mit dem Kurzprogramm der Herren steht am Mittwoch ab 11.30 Uhr der erste Bewerb der Eiskunstlauf-EM auf dem Programm, die heuer ja (fast) in Graz stattfindet. Vor rund 5000 Zuschauern kämpfen die internationalen Athleten dabei in der Steiermarkhalle am Schwarzlsee in Premstätten bis zum Sonntag um Medaillen.