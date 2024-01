Live. Der 30-jährige Salzburger peilt jetzt (ORF 1 live) seinen 109. Weltcup-Podestplatz in einem Einzel-Bewerb an, womit er der konstanteste Stockerlspringer der Historie werden würde.

Die österreichischen Skispringer haben den Weltcup-Teambewerb in Zakopane in souveräner Manier gewonnen. Das ÖSV-Quartett mit Überflieger Stefan Kraft, Jan Hörl, Manuel Fettner und Michael Hayböck siegte am Samstag in Polen mit 1,146,6 Punkten klar vor Slowenien (-51,1) und Deutschland (-83,8). Damit gelang den rot-weiß-roten Skispringern im ersten klassischen Mannschaftsbewerb der Saison auch die Generalprobe für die Skiflug-WM am Kulm in der kommenden Woche.

Am heutigen Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) steht zum Abschluss noch ein Einzelbewerb auf dem Programm. Die Qualifikation am Freitag hatte Kraft für sich entschieden. Der 30-jährige Salzburger peilt seinen 109. Weltcup-Podestplatz in einem Einzel-Bewerb an, womit er zum konstantesten Stockerlspringer der Skisprung-Historie vor dem Finnen Janne Ahonen (108) aufsteigen würde.

