Wenn am nächsten Wochenende im andorranischen Soldeu die Finali des alpinen Ski-Weltcups über die Bühne gehen, dann wird man Tamara Tippler vergeblich auf den Startlisten suchen. Denn die Steirerin erwartet gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Oliver ihr erstes Kind, beendet ihre Saison damit vorzeitig. Im Herbst soll es dann so weit sein. Am Sonntag ließ sie die Welt daran teilhaben, worum sich jene der 31-Jährigen künftig drehen wird. „Ich wollte es vor dem ersten Abfahrtstraining (das heute stattfindet, Anm.) machen, sonst fragt wieder jeder, wo ich bin“, sagt Tippler, die sich „überwältigt von den ganzen Nachrichten“ gezeigt hat, die sie am Sonntag im Sekundentakt erreicht haben. „Es ist so schön, es ist wirklich zum ,Rean‘. Da geht es nicht um Hundertstel, sondern um das wahre Leben, da werden dann selbst die härtesten Personen ganz sensibel. Aber der Tag ist gerade anstrengender als Trainieren und Abfahrtstag zusammen“, sagt die Speedfahrerin lachend.