"Um ganz ehrlich zu sein, kann ich gar nicht beurteilen, wie lange ich brauche, um mich vollständig zu regenerieren. Ein paar Tage wird es brauchen. Meist geht die Müdigkeit erst nach zwei Tagen heraus“, meint Langläuferin Teresa Stadlober. Ein völlig plausibles Statement, denn die Frauen feierten in Oslo auf dem traditionsreichen Holmenkollen mit dem 50-Kilometer-Distanzrennen eine gelungene Weltcup-Premiere. Die Salzburgerin untermauerte mit dem starken vierten Rang, ihrem besten Saisonergebnis, dass ihre Körner im Saisonfinish alles andere als aufgebraucht sind. „Es war ein Megarennen. Zum Glück sind wir nicht so schnell weggestartet, was bei uns oft der Fall ist. Da kommt sonst schnell mal Hektik auf. Doch da niemand wusste, wie sie sich das Rennen am besten einteilen soll, sind wir zwar ein hohes Tempo gelaufen, aber es hat keine richtigen Attacken gegeben.“