Marco Odermatt © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Marco Odermatt hatte sich zwei Tage vor Heiligabend im Riesentorlauf in Alta Badia ohne zu stürzen einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen und musste operiert werden. Das Rennen hatte er dennoch auf Platz fünf beendet. Der Schweizer, der Anfang Dezember den Super-G in Beaver Creek gewonnen hat, trainierte zuletzt auf der Reiteralm und fühlt sich für den Super-G am Freitag in Kitzbühel bereit.

Odermatt startet mit der Nummer 3 in den Super-G, Vincent Kriechmayr kommt mit 9, Max Franz mit 10 und Matthias Mayer mit 11. Eröffnet wird das Rennen von Vorjahressieger Josef Ferstl aus Deutschland.