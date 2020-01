Nach dem Aus von Dominik Paris gilt Beat Feuz als großer Favorit in Kitzbühel. Warum der Schweizer das trotz seines Sieges in Wengen nicht so sieht.

Triumphiert Feuz auch in Kitzbühel? © APA/KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Noch zu Wochenbeginn hatte Österreichs bisher letzter Streif-Sieger Hannes Reichelt einen Zweikampf für die heurige Hahnenkamm-Abfahrt prognostiziert – zwischen Dominik Paris und Beat Feuz. Mit dem Aus von Dominik Paris scheint der Weg frei für Beat Feuz. Nur: Der Emmentaler hat noch nie auf der Streif gewinnen können. Von einer „schwarzen Serie“ in der Gamsstadt will der 32-Jährige aber dennoch nicht sprechen. „Ich bin hier schon dreimal Zweiter geworden. Ich weiß also, was man hier zu tun hat. Aber für einen Sieg müssen hier eben alle Komponenten zusammenpassen.“ Das sei eben bisher noch nicht der Fall gewesen.