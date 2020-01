Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominik Paris © APA/AFP/STEFAN WERMUTH

Fritz Strobl ist Rekordhalter auf der Streif. Seine Zeit von 1:51,58 aus dem Jahr 1997 wird wohl auch die 80. Ausgabe der Hahnenkammrennen überstehen. So eine Fahrt prägt fürs Leben. Daheim in Gerlamoos, da ziert eine Streckenskizze samt der Zeit den großen Kamin. Der Olympiasieger von 2002 kennt sich aus in der Gamsstadt. Seine Analyse vor dem Start in die Woche der 80. Hahnenkammrennen: