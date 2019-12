Facebook

Dichter Schneefall verhinderte ein Training von Carlo Janka (Bild) und Kollegen © AP

Das Abfahrtstraining der Herren für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Beaver Creek ist wegen Schneefalls abgesagt worden. Damit fand einzig das Training am Mittwoch statt, jenes am Dienstag war bereits vorzeitig gestrichen worden. Als Auftakt der drei Rennen steht am Freitag ein Super-G auf dem Programm, Sonntag folgt noch der Riesentorlauf.

Der Kärntner Matthias Mayer war im Training am Mittwoch hinter dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde Dritter geworden. Vincent Kriechmayr kam auf die fünftschnellste Zeit.

Der WM-Ort von 2015 wurde in den letzten Jahren immer wieder Opfer von wetterbedingten Absagen oder Verschiebungen. So wurde bereits 2016 die Abfahrt gestrichen und letztes Jahr der Super-G wegen Schneefalls um einen Tag verlegt.

Für Österreichs Speed-Herren ist die "Birds of Prey"-Strecke kein Ort großer Erfolge. Seit 2013, als Hannes Reichelt Zweiter wurde, warten die heimischen Skifahrer auf einen Podestplatz in der Abfahrt von Beaver Creek.