Beim ÖSV geht es Schlag auf Schlag. Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt von Elisa Mörzinger gab Chiara Mair das Ende ihrer Karriere bekannt. Die 27-Jährige aus Götzens in Tirol hat in ihrer Laufbahn einen Sieg im Europacup errungen und bei der Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2017 in Aare zweimal Bronze geholt. Am stärksten fuhr Mair in der Saison 2020/21, als sie im Slalomweltcup Rang neun erreichte.

„Was ist Erfolg? Erfolg ist, zu wissen, dass man alles gegeben hat und mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gehen kann, weil man sein kleines Ich so unglaublich stolz gemacht hat“, schreibt Mair auf Instagram zu einem Bild, das sie als kleines Mädchen zeigt.

Darüber hinaus bedankt sie sich unter anderem bei ihren Eltern sowie für „einen lustigen Ritt“ und blickt freudig in die Zukunft, in der sie sich ihrer Berufung widmen möchte. „Mit ein paar spezifischen Leistungen möchte ich Mensch und Tier unterstützen, im Einklang mit Körper, Geist und Seele zu sein“, beschreibt sie diese auf ihrer eigenen Website.