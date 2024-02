Nach dem Einschlag von Aleksander Aamodt Kilde im Fangnetz der Lauberhorn-Abfahrt stockte den Zusehern vor Ort und vor den TV-Geräten der Atem. Und schnell sollte sich bewahrheiten, was viele befürchtet hatten: Der Norweger hatte sich schwer verletzt, hatte eine tiefe Schnittwunde an der Wade erlitten und sich die Schulter ausgekugelt. „Ich habe nie zuvor solche Schmerzen erlebt“, beschrieb er wenige Tage darauf in einem Interview mit Viaplay, die Momente nach dem Sturz.

Und obwohl der 31-Jährige nicht weiß, wann oder ob er wieder in den Ski-Weltcup zurückkehren wird können, arbeitet er verbissen an seinem Comeback. Jetzt, 45 Tage nach dem Sturz, teilte Aamodt Kilde erfreuliche Nachrichten auf Instagram mit seinen Followern, die er an seiner Reha teilhaben lässt. In einem Video ist zu sehen, wie er erst beide Beine belastet, während er sich an einer Stange festhält und dann, wie er winzige Schritte ohne Unterstützung macht. Mit den Worten „Buchstäblich Babyschritte“ kommentierte der Skisuperstar den Clip, der innerhalb weniger Stunden Tausende Gefällt-mir-Angaben erhielt. Darunter natürlich einige Kollegen des Norwegers sowie seine Freundin Mikaela Shiffrin, die auch noch vier Smileys mit Tränen in den Augen hinzufügte. Hier sehen Sie das Video, das so viele emotionale und positive Emotionen hervorruft: