Live. Das Weltcup-Wochenende auf der Tofana in Cortina d‘Ampezzo geht am Sonntag mit einem Super-G zu Ende. Hier verpassen Sie ab 10.30 Uhr nichts.

Darum geht es: Die Tofana in Cortina d‘Ampezzo zählt zu den Lieblingsstrecken vieler Speed-Stars im alpinen Ski-Weltcup. Bisher stand im Mittelpunkt des Geschehens aber die Flut an Ausfällen und Verletzungen. Mit Mikaela Shiffrin erwischte es am Freitag auch den Superstar des Sports. Für die Schweizerinnen Corinne Suter und Joana Hählen ist die Saison nach einem Kreuzbandriss sogar frühzeitig vorbei.

Die Favoritinnen: Mit Stephanie Venier am Freitag und Ragnhild Mowinckel am Samstag gab es durchaus überraschende Siegerinnen in den beiden Abfahrten. Ob sich das im Super-G ändert, ist offen. Natürlich muss man mit den Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone rechnen. Auch Lara Gut-Behrami zählt in dieser Saison immer zu den Anwärterinnen auf das oberste Treppchen.

Die Österreicherinnen: Das ÖSV-Team zeigte durch den Sieg von Venier am Freitag auf und ist weiterhin in Bestform, was den Speed-Bereich betrifft. Conny Hütter trägt im Rennen das Rote Trikot der Weltcup-Führenden und will dieses nicht abgeben. Auch mit Mirjam Puchner ist wohl zu rechnen.