Der französische Skirennläufer Cyprien Sarrazin hat die erste Kitzbühel-Abfahrt an diesem Hahnenkammwochenende gewonnen. Der neue Stern am Speed-Himmel setzte sich am Freitag nach einem herausragenden Finish um nur fünf Hundertstelsekunden vor dem Südtiroler Florian Schieder durch. Weltcup-Leader Marco Odermatt (+0,34 Sek.) aus der Schweiz belegte Platz drei. Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr, der mit sechs Zehntel Rückstand auf Platz sieben kam.

Die Österreicher schafften keine Leistungssteigerung, müssen alles auf die Revanche am Samstag in der klassischen Hahnenkammabfahrt legen. Otmar Striedinger belegte den 21. Platz, Raphael Haaser mit Startnummer 57 den 26., Christopher Neumayer machte als 27. erstmals in diesem Winter Weltcup-Punkte. Stefan Babinsky als 31. und Debütant Stefan Eichberger als 41. verpassten die Punkteränge.

Mit Können und Glück

Daniel Hemetsberger geriet mit Startnummer 2 in der Steilhang-Ausfahrt mit Skiern und Oberkörper auf die Sicherheitsplane, verhinderte mit Glück und Können einen schweren Sturz, verlor aber viel Zeit. Nachher verschwand er rasch aus dem Zielbereich, ohne ein Interview zu geben. Am Ende wurde der Oberösterreicher als 52. des Klassements geführt. Wie knapp er dem Sturz entgangen ist, sehen Sie im Eurosport-Video: