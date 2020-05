Facebook

Gilbert Schaller © Gepa

Am Freitag vor 25 Jahren haben Sie in der ersten Runde von Paris mit einem Fünfsatz-Triumph über den damaligen Weltranglisten-Zweiten Pete Sampras einen Sensationssieg gelandet. Welche Erinnerungen haben Sie noch daran?

GILBERT SCHALLER: Ich war damals gut in Form, reiste mit einem Viertelfinaleinzug in Bologna an. Als ich die Auslosung gesehen hatte, war ich nicht geschockt. Ich dachte mir, ich bin gut in Form und Sand ist nicht sein Lieblingsbelag. Also werde ich ihn schlagen.