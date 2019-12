Nach einem Urlaub auf Island bereitet sich Dominic Thiem seit Montag in Miami auf die neue Saison vor. Laut Planung ist der Davis Cup derzeit kein Thema für den Österreicher.

Trainingslager in Miami

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © Red Bull Fotofiles

Man möchte meinen, dass ein Tennisprofi nach einer kräfteraubenden Saison Erholung bei Sonne, Sand und Meer sucht. Nicht so Dominic Thiem. Der Österreicher urlaubte nach dem erfolgreichsten Jahr seiner bisherigen Karriere in wind-, kälte-und regenfester Kleidung auf Island. „Dominic wollte abschalten. Und das geht dort viel besser, als an irgendeinem Hotspot, wo ihn die Leute kennen und er wieder nicht zur Ruhe kommt“, sagt Thiems Manager Herwig Straka.