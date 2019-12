Derzeit urlaubt Deutschlands Tennis-Ass mit seiner neuen Flamme, einer ehemaligen Kandidatin von "Germany's next Topmodel", in Mexiko.

Brenda Patea © INSTAGRAM

Sportlich bekam Alexander Zverev heuer gerade noch die Kurve. Musste sich der Deutsche zu Beginn des Jahres vor allem mit seinem Ex-Manager vor Gericht herumschlagen und kassierte in weiterer Folge jede Menge bittere Pleiten auf dem Tennisplatz, so konnte der 22-Jährige in der zweiten Saisonhälfte noch das Ruder herumreißen. Am Ende reichte es sogar noch für ein Ticket für die ATP Finals in London, wo sich der Blondschopf dem Österreicher Dominic Thiem im Halbfinale geschlagen geben musste.