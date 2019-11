Kleine Zeitung +

ATP-Finals, Tag 4 Nadal: "Ich bin nicht der Spieler, der sich das Leben selbst schwer macht"

Rafael Nadal trifft heute (15 Uhr, MEZ) in seinem zweiten Gruppenspiel auf Daniil Medwedew. In der Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Alex Zverev gab der Weltranglistenerste interessante Einblicke in seine Gedankenwelt und war am Ende auch noch grantig.