Australian-Open-Sieger Jannik Sinner hat am Sonntag auch das ATP-Tennisturnier in Rotterdam gewonnen. Der 22-jährige Südtiroler setzte sich topgesetzt im Finale gegen den als Nummer fünf eingestuften Australier Alex de Minaur mit 7:5, 6:4 durch. Dank seiner 12:0-Siegbilanz 2024 wird Sinner am Montag in der Weltrangliste den Russen Daniil Medwedew vom dritten Platz verdrängen und damit hinter dem Spanier Carlos Alcaraz zum zweiten Verfolger des Serben Novak Djokovic werden.

Alcaraz muss seinerseits weiter auf den ersten Turniersieg seit Wimbledon 2023 warten. So musste sich der Spanier im Halbfinale von Buenos Aires überraschend dem Chilenen Nicolas Jarry 6:7, 3:6 geschlagen geben. „Aller guten Dinge sind drei“, kommentierte Jarry seinen ersten Sieg gegen den Iberer, dem er zuvor zweimal unterlegen war. Im Finale trifft er auf den Argentinier Facundo Diaz Acosta.