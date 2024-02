Jetzt ist es also tatsächlich passiert. Weil Grigor Dimitrov im Halbfinale von Rotterdam gegen Alex de Minaur mit 4:6, 3:6 den Kürzeren zog, wird in der am Montag neu erscheinenden ATP-Weltrangliste unter den ersten Zehn erstmals in der Geschichte kein Spieler mit einer einhändigen Rückhand zu finden sein. Bester „Einhänder“ ist Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 11), danach folgen Dimitrov (13.) und Lorenzo Musetti (26.). Um sämtliche Spieler mit einhändiger Rückhand in den Top 100 abzuzählen, reicht beinahe eine Hand.