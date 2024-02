Sieht man von Enfant terrible Nick Kyrgios ab, der auch seine Eskapaden mit dem weiblichen Geschlecht gerne mit der Welt teilt, halten die meisten Tennis-Asse ihr Privatleben so gut wie möglich unter Verschluss. So ist auch erst nach Jannik Sinners Triumph in Melbourne die Frage nach der „besseren Hälfte“ des Südtirolers zum drängenden Thema geworden. Um allen Spekulationen ein Ende zu setzen, hat Silvia Mannucci kürzlich in den italienischen Medien verlautbart: „Jannik und meine Tochter sind nun schon seit vier Jahren ein Paar. Lassen wir sie in Ruhe.“ Ihre Tochter – das ist Maria Braccini, eine Influencerin (mit 259.000 Followern auf Instagram), die mit beiden Beinen fest im Leben steht. Doch ist Sinner nicht der einzige Topspieler, der eine erfolgreiche Frau mit starker Schulter an seiner Seite weiß.