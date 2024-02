Mit seinem Triumph in Melbourne hat Jannik Sinner nicht nur als erster Italiener der Tennis-Historie die Australian Open gewinnen können, sondern auch die langjährige Vorherrschaft von Novak Djokovic in „Down Under“ beendet. In seiner Heimat gilt der Südtiroler längst als neuer Volksheld. Und da wundert es auch nicht, wenn die Italiener wissen wollen, wer das Herz des 22-Jährigen aus Sexten erwärmt. Lange Zeit versuchte Sinner, sein Privatleben unter Verschluss zu halten, doch ist schon länger bekannt, dass Maria Braccini die Frau an der Seite des elffachen Turniersiegers ist.

„Jannik und meine Tochter sind nun schon seit vier Jahren ein Paar. Lassen wir sie in Ruhe“, wird Braccinis Mutter Silvia Mannucci im italienischen Magazin „Oggi“ zitiert. Damit beendete sie auch sämtliche Spekulationen über das Liebesleben des Weltranglistenvierten, gab es doch immer wieder Gerüchte, dass sich die beiden getrennt hätten. Braccini ist Influencerin (mit 259.000 Followern auf Instagram) – und über die sozialen Medien haben sich die beiden, die die meiste Zeit in Monte-Carlo verbringen, auch kennengelernt.

Sinner ist derzeit beim ATP-Turnier in Rotterdam im Einsatz. Seit den Australian Open habe er seine Familie noch nicht gesehen, sich nur in Rom und Monte-Carlo eine kurze Auszeit gegönnt. Zu dem Hype, den er bei unseren südlichen Nachbarn ausgelöst hat, sagt der neue Superstar: „Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das Wichtigste ist, dass die jungen Leute und die Kinder anfangen, Tennis zu spielen. Ich glaube, die Tennisschulen in Italien sind nun gut ausgebucht. Ich finde, das ist das Schönste, was man machen kann.“ Ihn selbst habe der Triumph in Australien nicht verändert: „Ich habe mich als Person kein bisschen verändert. Auch mein Team hat sich nicht verändert. Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, wenn wir unsere Ziele weiterhin erreichen wollen.“