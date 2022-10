Die 29. Ausgabe war eine für die Geschichtsbücher. Beim diesjährigen Graz Marathon sorgte George Onyancha nämlich für einen historischen Erfolg in der steirischen Landeshauptstadt. Der Kenianer pulverisierte in Graz den Streckenrekord und sorgte mit seiner fabelhaften Zeit von 2:09:28 für eine Premiere. Erstmals lag die Siegerzeit beim Graz Marathon unter 2:10:00. Von den jubelnden Fans ins Ziel getragen, fiel Onyancha nach seinem Erfolg auf die Knie und war sichtlich ergriffen.

Bei den Frauen war Pia von Keutz am Sonntag in Graz nicht zu schlagen. Sie absolvierte den Marathon in 2:57:16 und ließ somit Karin Rosenberger und Irina Hagedorn hinter sich. Auch sie wurde beim Zieleinlauf von den steirischen Fans an der Strecke gefeiert.

Ein echter Publikumsliebling zeigte sein Können über die Viertelmarathon-Distanz. Julius Holzner wollte mit seinen 90 Jahren eigentlich die 42 Kilometer in Angriff nehmen, verkürzte aber, da er in der Vorbereitung mit Schmerzen zu kämpfen hatte. "Das Laufen war so, wie ich es mir gedacht hätte. Wenn ich ganz gesund gewesen wäre, hätte ich durchlaufen können", erklärte der 90-Jährige. Nächstes Jahr will er wieder am Start stehen: "Es war heute nicht mehr zu erwarten, auch wenn ich gehofft hatte, es geht der ganze Marathon. Dann habe ich mir aber gedacht, im kommenden Jahr wäre es schöner."

Der Sieg beim Halbmarathon der Frauen ging in die Ukraine. Mariia Radko war über die 21 Kilometer nicht zu schlagen und sicherte sich in 1:18:58 den Sieg. Bei den Männern gelang Lars Demuth der Sieg. Seine Zeit: 1:08:34.