Der Graz-Marathon 2022 schrieb eine jener Geschichten, von denen allen lieber wäre, sie würde nicht erzählt werden müssen. Mariia Radko ist eine Spitzenläuferin aus Kiew, die ihre Heimat mit ihrem Partner Slavik vor wenigen Monaten verlassen musste. In Regensburg (GER) wurde das Paar in einer Trainingsgruppe aufgenommen, der auch Thea Heim angehört, die selbst schon einmal in Graz gewonnen hat. "Thea ist begeisterte Teilnehmerin des Graz-Marathons und von 'Kärnten läuft'. Die Trainingsgruppe hat die beiden im Verein aufgenommen, so ist auch die Teilnahme beim heurigen Graz-Marathon zustande gekommen", erklärte Marathon-OK-Chef Michael Kummerer.