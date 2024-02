In einer kurzen Videopräsentation stellte Ferrari den neuen Boliden für die Saison 2024 vor. Der SF-24 kommt in klassischem Rot daher, mit einigen weißen und gelben Elementen. Wie an vielen anderen Autos ist auch bei der Scuderia an einigen Stellen schwarzes Carbon zu sehen.

Während auf dem Heckflügel schon fast traditionell der Name „Ferrari“ steht, ziert den Frontflügel eine italienische Flagge. Die Nummern der Fahrer sind in weiß gehalten mit einer gelben Umrandung.

Pilotiert wird der SF-24 in diesem Jahr von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Für den Spanier ist es die letzte Saison bei den Italienern, wird er doch 2025 vom siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton ersetzt. Wohin es für Sainz geht, ist derzeit noch völlig offen.

Im Vorjahr konnte Ferrari das Weltmeisterteam Red Bull Racing über die komplette Saison kaum fordern. Einzig in Singapur gelang durch Sainz ein Rennsieg. Leclerc wartet seit Österreich 2022 auf einen GP-Sieg in der Formel 1.