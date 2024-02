Es ist tatsächlich der 1. Februar und nicht der 1. April, was bei dieser Sensationsmeldung aber durchaus hinterfragt werden darf. Denn anscheinend bahnt sich in der Formel 1 ein schockierender Wechsel an, wie auch die Kleine Zeitung aus internen Quellen erfuhr. Lewis Hamilton wird demnach 2025 nicht mehr in einem Mercedes, sondern in einem Ferrari sitzen. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Der siebenfache Weltmeister soll 2025 neben Charles Leclerc das Ferrari-Duo in der Formel 1 bilden. Zwar unterschrieb Hamilton erst im Vorjahr einen Vertrag bei Mercedes für 2024 und 2025, eine Ausstiegsklausel soll einen Wechsel aber möglich machen. 2019 soll es schon einmal Gespräche zwischen der Scuderia und dem 39-Jährigen gegeben haben. Nun scheint Teamchef Fred Vasseur die treibende Kraft hinter dem Wechsel zu sein. Noch am Donnerstag könnte der Deal öffentlich werden, die Mitarbeiter im Mercedes-Werk dürften bereits darüber informiert worden sein.

Bei Ferrari hat Leclerc jüngst erst seinen Vertrag verlängert. Das Arbeitspapier von Teamkollege Carlos Sainz läuft nach diesem Jahr aber aus. Über die Gründe des Wechsels kann derzeit nur spekuliert werden. Neben der Historie des italienischen Rennstalls spielt wohl auch die Entwicklung in den vergangenen Jahren eine Rolle. Hamilton sieht bei Ferrari vermutlich die besten Chancen, die Dominanz von Red Bull zu durchbrechen.