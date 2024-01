In exakt einem Monat kehrt die Formel 1 zurück auf die Rennstrecke. Von 21. bis 23. Februar stehen die offiziellen Testfahrten in Bahrain auf dem Programm. In den Wochen davor präsentieren die Teams ihre Autos für das Jahr 2024. McLaren startete damit bereits im Jänner und präsentierte zumindest das frische Design für die kommende Weltmeisterschaft.

Nach dem Abgang von Alfa Romeo bei Sauber gibt es mit dem „Stake F1 Team“ einen neuen Namen in der Motorsport-Königsklasse. Es wird wohl nicht die einzige Umbenennung sein. Wie Helmut Marko im Vorjahr in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung verriet, steht eine Änderung beim zweiten Bullen-Team AlphaTauri an. 2024 wird man mit neuem Branding und Namen an den Start gehen.

Das ist kein Geheimnis mehr, wie der finale Teamname lauten soll, aber schon. Nun scheint es diesbezüglich eine Antwort zu geben. Für kurze Zeit war die Instagram-Seite von AlphaTauri unter dem Namen „visacashapprb“ zu finden, was wohl für Visa-Cash-App-Racing-Bulls steht. Damit dürfte der neue Name feststehen, behaupten viele Fans auf Social Media. „Racing Bulls“ geistert als möglicher Name bereits länger herum und die Red-Bull-Führung ließ auch wissen, dass man für das Zweitteam einen Namenssponsor sucht. Kurz nach dieser Social-Media-Panne war der Account nicht mehr abrufbar.