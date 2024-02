Als viertes Team der Formel 1 hat der französische Rennstall Alpine das Auto für die neue Weltmeisterschaft in der Motorsport-Königsklasse präsentiert, McLaren hat ja bisher nur das Design vorgestellt. Alpine-Teamchef Bruno Famin betonte bei der offiziellen Präsentation, dass nicht nur das Design des A524 völlig überdacht wurde, sondern auch der Aufbau. „Von der Spitze bis zum Heck ist alles neu aufgebaut, wir haben alles überdacht“, sagte der starke Mann an der Spitze des Renault-Formel-1-Teams, seit 2021 als Alpine am Start.

Das war nach einer überschaubaren Vorsaison auch bitter nötig. Alpine beendete die Konstrukteursweltmeisterschaft mit 120 Punkten nur auf dem sechsten Rang, war oftmals im Zentrum der Kritik. Außerdem musste inmitten der Saison Otmar Szafnauer seinen Posten als Teamchef räumen. Vom neuen Konzept erwartet man sich viel, auch mit Hinblick auf Entwicklungen während des Jahres.

In Sachen Design setzt man im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des hohen Carbonanteils vermehrt auf Schwarz – in Kombination mit Blau, traditionell die Farbe von Alpine in der Formel 1, und Rosarot, so gewünscht von Sponsor BWT. Auch 2024 wird es bei einigen Rennen wieder eine Speziallackierung geben, die etwas mehr Rosa enthält. Wann diese genau zum Einsatz kommt, ist noch nicht geklärt. Das Fahrerduo bleibt mit dem französischen Duo Pierre Gasly und Esteban Ocon gleich.