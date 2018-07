Facebook

David Beckham (links) und Zlatan Ibrahimovic spielten gemeinsam in Paris © EPA

Schweden und England spielen heute Nachmittag um das dritte von vier Halbfinal-Tickets bei der Weltmeisterschaft in Russland. Und dabei sind zwei prominente Ikonen ihrer Länder nur Zuschauer: Zlatan Ibrahimovic und David Beckham, die sich von der gemeinsamen Zeit bei Paris Saint-Germain bestens kennen.

Und weil zuschauen alleine langweilig ist, haben sie eine Wette abgeschlossen: Zlatan Ibrahimovic hat dem Engländer ein Essen seiner Wahl angeboten, sollten die "Three Lions" gewinnen. Wenn jedoch Schweden in das Halbfinale aufsteigt, dann "kaufst du mir was auch immer ich möchte von IKEA, ok?", schrieb der Stürmer auf Twitter.

Ibrahimovic soll ein England-Trikot tragen

Beckham konterte: Er werde Ibrahimovic persönlich in das schwedische Möbelhaus begleiten, sollten die Skandinavier tatsächlich gewinnen - für den Fall eines Englischen Sieges "will ich, dass du ein England-Spiel im Wembley ansiehst, dabei ein England-Trikot trägst und in der Halbzeit-Pause Fish und Chips isst".

The terms of the deal have been set 😂 #SWEENG pic.twitter.com/9bJ3D5nHWv — LA Galaxy (@LAGalaxy) 6. Juli 2018

Für das schwedische Nationalteam ist das heutige Spiel das wichtigste seit über 20 Jahren. Wie 1994 will man auch in Russland das Halbfinale erreichen, England wittert aber die große Chance und träumt vom zweiten Titelgewinn nach 1966.