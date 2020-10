Facebook

Trauer um Bojan Krempl © Facebook.com/svstrass

Tiefe Trauer beim Sportverein Straß in der Südsteiermark. Trainer Bojan Krempl ist am Mittwoch im Alter von 66 Jahren verstorben. "Wenn eine Nachricht auf einen Schlag die Zeit still stehen lässt und einen gesamten Verein in Schockstarre versetzt, dann wurde ein einzigartiger, geliebter Mensch plötzlich aus unserer Mitte gerissen. Wir sind fassungslos, Worte können unseren Schmerz nicht beschreiben", schreibt der in der Oberliga Mitte tätige Verein auf seiner Facebook-Seite.

Der Slowene Krempl hatte im Herbst 2019 (erneut) das Traineramt in Straß übernommen.