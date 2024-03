In 100 Tagen spielt Österreichs Fußball-Nationalteam die Euro in Deutschland. Im Hintergrund laufen aber bereits die organisatorischen Planungen für die Nations League. Die ÖFB-Auswahl trifft in der Gruppe B3 ab September auf Slowenien, Norwegen und Kasachstan.

Das sechste und letzte Spiel, in dem es vielleicht um den Gruppensieg und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die A-Gruppe geht, findet am 17. November gegen Slowenien statt. Wo dieses Heimspiel ausgetragen wird, ist noch offen. Das Land Kärnten bringt sich jedenfalls in Stellung: „Landeshauptmann Peter Kaiser hat ein Schreiben an den ÖFB geschickt und unser Interesse angemeldet“, bestätigt Landessportdirektor Arno Arthofer. „Und wir möchten schon daran erinnern, dass der ÖFB ein wesentlicher Faktor dafür war, dass das Stadion in der Größe dasteht, wie es dasteht. Das wird von den Herrschaften in Wien gerne vergessen.“

Das Land hat vom ÖFB bereits eine Antwort erhalten. „Wir sind an Klagenfurt interessiert“, sagt ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer. Über eine Vergabe wird aber noch nicht entschieden. „Wir haben von der UEFA die Vorgabe, den Veranstaltungsort spätestens vier Monate vor Termin zu melden. Dieses Zeitfenster werden wir voraussichtlich ausnutzen.“