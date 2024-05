Mario Bichler ist beim DSV Leoben als Obmann zurückgetreten. „Ich habe dem Verein drei Jahre lang alles untergeordnet. Die Mission 2028 steht über allem“, sagt Bichler. „Ich habe gelitten, die Familien haben gelitten, ich bin am Ende.“ Neuer Obmann des DSV Leoben ist der Deutsche Sascha Gulevski.

Gleichzeitig wurden weitere Personalentscheidungen getroffen. Es gibt einen neuen Sport-Verantwortlichen: Thomas Janeschitz ist neuer Sportdirektor. „Wir haben seit Jänner gesprochen, aber gut Ding braucht Weile“, sagt Janeschitz bei einer Pressekonferenz. „Der Klub hat große Ziele, ich darf helfen, noch mehr Professionalisierung reinzubringen“, sagt Janeschitz bei seinem Eingangs-Statement. Ebenso wurde der Vertrag von Trainer Carsten Jancker über den Sommer hinaus verlängert. „Ich habe immer gesagt, dass ich noch nicht fertig bin“, begründet Jancker seine Vertragsverlängerung.

Schiedsgerichts-Klage fristgerecht eingereicht

Bekannt gegeben wurde auch, dass der DSV Leoben fristgerecht, die Schiedsgerichts-Klage eingereicht hat. Bekannterweise wurde dem DSV Leoben die Zulassung für die 2. Liga in erster und zweiter Instanz nicht erteilt. „Alles ist termingerecht erfolgt“, sagt Rechtsanwalt Wolfgang Rebernig, der dann auch erklärt, wie so eine Schiedsgerichts-Klage abläuft. Klar ist: „Die Entscheidung pickt dann. Schwarz oder weiß. Wir können nur gewinnen oder verlieren. Gewinnen heißt, dass wir die Zulassung erhalten, verlieren heißt, dass wir die Zulassung nicht bekommen“, sagt Rebernig.

Eine Prognose, wie das Verfahren ausgeht, gibt Rebernig aber nicht ab. „Garantie kann ich definitiv keine geben. Wir müssen damit rechnen, dass wir in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen. Ich wünsche mir, dass der DSV Leoben in der 2. Liga bleibt. Dafür kämpfe ich, bis zum Schluss.“