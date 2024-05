Die nächste schlechte Nachricht für den DSV Leoben: Nach der auch in zweiter Instanz verweigerten Zulassung für die 2. Liga kommt neues Ungemach auf den Verein zu. Denn Helmut K., Vertreter des offiziellen Hauptsponsors TGI Gold (vormals GGMT Revolution) und auch im Vorstand des Klubs, muss sich in ein paar Monaten vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Er ist gemeinsam mit seiner Frau wegen schweren Betrugs rechtskräftig angeklagt. Dies berichtet das Magazin „Datum“ in seiner jüngsten Ausgabe. Es gilt die Unschuldsvermutung.