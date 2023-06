Viel Trauer und noch viel mehr Tränen – die Szenen, die sich nach Schlusspfiff auf der Dornbirner Birkenwiese abspielten, waren nichts anderes als herzzerreißend. Fans, Spieler und Verantwortliche lagen sich nach emotionsgeladenen 90 Minuten weinend in den Armen – der große Traum vom Aufstieg war geplatzt. „Es ist das eingetroffen, was sich keiner zu denken getraut hat“, sagte ein sichtlich erschütterter GAK-Obmann Rene Ziesler, der sich selbst in dieser schweren Stunde als fairer Verlierer gab: „Gratulation nach Linz. Wer am Ende vorne steht, hat es sich verdient.“