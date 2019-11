Der GAK holte mit einem 3:3 in Amstetten den fünften Punkt in Folge. 0:2 für Lafnitz gegen Lustenau.

Der GAK (in Rot) und Amstetten trennten sich mit einem 3:3 © GEPA pictures

In der letzten Runde vor der Winterpause musste sich der GAK abermals mit einem Punkt begnügen. Die Athletiker holten in Amstetten mit einem 3:3 das bereits fünfte Unentschieden in Folge.

Dabei wäre durchaus ein Sieg möglich gewesen. Die beiden Führungstreffer des Gastgeber konnten Alexander Rother (25.) und Dominik Hackinger (45.) jeweils ausgleichen, im zweiten Durchgang erzielte Hackinger per Kopf sogar das Führungstor (59.). Doch Daniel Maderner besiegelte nur zehn Minuten später das Remis mit einem Rechtsschuss.

Niederlage für Lafnitz

Der SV Lafnitz musste zuhause gegen Austria Lustenau ein 0:2 einstecken. Beide Tore sind erst in der zweiten Spielhälfte gefallen: Erst traf Thomas Mayer (48.), Ronivaldo erhöhte auf 2:0 aus Sicht der Vorarlberger.

