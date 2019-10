Young-Violets-Trainer Harald Suchard kassierte mit seinem Team zum Saisonstart sechs Niederlagen in Folge. Er weiß, was der GAK jetzt tun muss.

David Preiß © GEPA pictures

Fünf Niederlagen in Folge. Das Tief entwickelte sich zur Krise. "Die kann und braucht man auch nicht wegdiskutieren", sagte GAK-Trainer David Preiß klipp und klar. Und genau in dieser Art wird er wohl auch mit seinen Spielern in den nächsten Tagen sprechen. Das Gezeigte ist zu wenig. "Wenn einige Spieler, den Ball nicht haben wollen, kannst du nicht bestehen, egal gegen wen", sagt Preiß. Man müsse und werde jetzt alle Spiel gut analysieren und aufarbeiten. Fünf Pleiten in Serie hinterlassen Spuren, sowohl bei den Spielern als auch beim Trainer. "Das kenne ich so nicht. Ich kenne auch keine vier Niederlagen in Folge oder drei", sagte Preiß.