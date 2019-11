Facebook

Romano Schmid © GEPA pictures

Zwei Tore, sieben Assists und sehr gute Leistungen in 18 Pflichtspielen. Wie weit sind Sie in Ihrer Entwicklung und wo sehen Sie selbst noch Potenzial?

ROMANO SCHMID: Im mentalen Bereich brauche ich definitiv noch ein bisschen. Dahingehend, wie ich mit Rückschlägen umgehe oder damit, wenn ich in einigen Spielen kein Tor schieße. Da mache ich mich selbst schon noch fertig. Aber die Zeit in Salzburg hat mich in jeder Hinsicht enorm nach vorne gebracht.