Als Hoffnungsträger in der Innenverteidigung wurde Marin Karamarko vor einem Jahr von den Hartbergern präsentiert. Wirklich angekommen ist der 25-jährige Linksfuß in der Oststeiermark aber nie. Und das wird er auch nicht mehr.

In den Überlegungen von Sportchef Markus Schopp spielt Karamarko keine Rolle und so wird der Kroate den Verein in der laufenden Transferperiode auch wieder verlassen. Vor einem Jahr hat Hartberg Geld für den Verteidiger ausgegeben, Ablöse wird es jetzt keine geben. Der Vertrag wird aufgelöst werden. „Wenn er ein Kicker ist, dann will er spielen. Dann sitzt er seinen Vertrag in Hartberg nicht ab. So schätze ich ihn nicht ein“, sagt Geschäftsführer Erich Korherr. Und hofft, dementsprechend, dass Karamarko kein Geld mit auf die Reise möchte, sondern damit zufrieden ist, ablösefrei wechseln zu können.

Korherr schließt auch einen Neuzugang nicht aus. Wenn, dann für die Offensive. „Und definitiv keine Leihe.“ Aber auch Ablöse wird keine mehr bezahlt. „Für Prokop und Providence haben wir bereits Geld in die Hand genommen.“